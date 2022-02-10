США: сенатори закликали Байдена поділитися розвідувальними даними з Києвом

Члени комітету з розвідки Сенату США закликали президента Джо Байдена надати Україні максимально можливий доступ до американських розвідувальних даних через можливе вторгнення Росії. Про це йдеться у листі, який надіслали Байдену 16 сенаторів від Демократичної та Республіканської партій, повідомляє «Голос Америки».

На думку авторів звернення, ця інформація вкрай потрібна Києву для самооборони.

«Росія є агресором, і ми маємо озброїти Україну критично важливою інформацією, необхідною для захисту країни. Це – на користь національної безпеки США, а також наших союзників та партнерів у регіоні», – вказали сенатори.

Раніше Reuters і The Washington Post повідомляли з посиланням на джерела в американській розвідці, що Росія стягнула до кордонів України близько 70 відсотків сил та засобів, необхідних для масштабного вторгнення. За даними джерел, число російських батальйонних тактичних груп біля кордонів з Україною сягнуло 83. В одній батальйонній тактичній групі близько 750 військовослужбовців. Ще 14 груп, як стверджується, перебувають у дорозі. Крім того, близько 20–30 російських кораблів перебувають у Чорному морі.

Загальну чисельність російських військових біля кордонів з Україною та в анексованому Криму Washington Post оцінює у 100–130 тисяч.

Газета The New York Times із посиланням на високопоставлені джерела писала, що міністерство оборони США працює над планом надання Україні розвідувальних даних, які допоможуть їй швидше відреагувати на можливе російське вторгнення.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван стверджував, що зараз «вторгнення можливе будь-якої миті».

Росія заявляє, що не планує вторгнення в Україну, і критикує західних політиків та ЗМІ, які заявляють та пишуть про таку загрозу.