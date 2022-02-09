У МЗС Росії назвали умови деескалації ситуації довкола України

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що для деескалації ситуації довкола України Москва має низку умов. Про це вона скзала у середу на брифінгу, текст якого оприлюднений на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

«Переконані, що досягти деескалації ситуації довкола України, про яку так багато говорять наші західні партнери, можна дуже швидко. Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників та інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву іноземні озброєння за межі української території. Якщо саме західний світ зараз ставить як головну тему України, – розпочати виконання Мінських домовленостей. Якщо говорити про регіональну безпеку в широкому контексті, то для її зміцнення НАТО слід оголосити про відмову від політики відчинених дверей. Київ, у свою чергу, має повернутися до нейтрального позаблокового статусу», – сказала Захарова.

Вона заявила, що Захід «накачує» Україну зброєю, і згадала при цьому початок командно-штабних навчань в Україні, де відпрацьовуватиметься надане іноземне озброєння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.