ЗСУ повідомили про командно-штабні навчання «Заметіль-2022»

У Збройних силах України розпочалися командно-штабні навчання «Заметіль-2022»щодо управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил). Так, протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них – 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів. Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. ЗСУ постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, мета навчань – «набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ» в ході ведення оборонних дій у кризовому районі.

Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території країни, повідомили військові.

Країни Заходу та НАТО заявляють, що Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 000 військовослужбовців, що може бути прелюдією до вторгнення в Україну. Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає широких гарантій безпеки, зокрема заборони Україні вступати до НАТО.