ЗСУ проведуть навчання, на яких випробують «Байрактари», «Джавеліни» і NLAW – Резніков

Збройні сили України з 10 до 20 лютого проведуть навчання, на яких випробують можливості українських «Байрактарів», «Джавелінів» і переносних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україна отримала від Великої Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Навчання планують провести у декількох регіонах України. Серед них – Рівненська, Волинська, Житомирська, Миколаївська області.

«Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України, – заявив Резніков в ефірі телеканалу ICTV ввечері 7 лютого.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.