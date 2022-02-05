Українські військові почали інтенсивні заняття з британськими ПТРК NLAW

Військовослужбовці 169 навчального центру «Десна» розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових рекетних комплексів NLAW, повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Комплекси NLAW Велика Британія передала Україні у січні. Міністерство оборони Сполученого Королівства тоді заявило, що ця зброя допоможе боротися із російськими танками у випадку наступу Росії.

«Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах», – ідеться у повідомленні пресслужби.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.