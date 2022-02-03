«Чекаємо ще деякі цікавинки» – міністр оборони розповів про зберігання отриманої зброї

Посилений режим охорони отриманої від партнерів України зброї був однією з умов її надання, заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу 3 лютого.

Таким чином він відповів на питання про те, чи були додаткові розпорядження щодо посилення охорони складів боєприпасів у зв’язку з наданням Україні нового озброєння.

«Дійсно, особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння й техніки, які ми отримуємо від партнерів – він посилений, тому що це в тому числі умови нашого співробітництва зі Сполученими Штатами й Великою Британією, тому що отримання засобів ураження й захисту високочутливих технологій, таких як Javelin або NLAW – є умови, що вони зберігаються в особливих місцях під контролем», – розповів міністр.

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Він додав, що партнери України мають право перевіряти, чи умови зберігання озброєння виконуються. Резніков також анонсував отримання нового озброєння, але не став вдаватися в деталі.

«Оскільки, як ви бачите, нам довіряють і продовжують збільшувати поставки «Джавелінів» і NLAW, і ми чекаємо ще деякі цікавинки, про які повідомлю трошки пізніше, яких Україна досі не отримувала, але, на щастя, ми вже зрушили з місця дипломатичними шляхами – то ми точно їх будемо зберігати в належних умовах і в руки ворога вони не потраплять. Але ми їх продемонструємо найближчим часом на навчаннях на полігонах», – додав він.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.