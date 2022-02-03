Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Чекаємо ще деякі цікавинки» – міністр оборони розповів про зберігання отриманої зброї

За словами Олексія Резнікова партнери України мають право перевіряти, чи умови зберігання озброєння виконуються

Посилений режим охорони отриманої від партнерів України зброї був однією з умов її надання, заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу 3 лютого.

Таким чином він відповів на питання про те, чи були додаткові розпорядження щодо посилення охорони складів боєприпасів у зв’язку з наданням Україні нового озброєння.

«Дійсно, особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння й техніки, які ми отримуємо від партнерів – він посилений, тому що це в тому числі умови нашого співробітництва зі Сполученими Штатами й Великою Британією, тому що отримання засобів ураження й захисту високочутливих технологій, таких як Javelin або NLAW – є умови, що вони зберігаються в особливих місцях під контролем», – розповів міністр.

Читайте також: Вся зброя, яку отримує Україна, потрібна для захисту – Зеленський

Він додав, що партнери України мають право перевіряти, чи умови зберігання озброєння виконуються. Резніков також анонсував отримання нового озброєння, але не став вдаватися в деталі.

«Оскільки, як ви бачите, нам довіряють і продовжують збільшувати поставки «Джавелінів» і NLAW, і ми чекаємо ще деякі цікавинки, про які повідомлю трошки пізніше, яких Україна досі не отримувала, але, на щастя, ми вже зрушили з місця дипломатичними шляхами – то ми точно їх будемо зберігати в належних умовах і в руки ворога вони не потраплять. Але ми їх продемонструємо найближчим часом на навчаннях на полігонах», – додав він.

Матеуш Моравецький про цінність безпеки і союзів, і про надання Польщею допомоги Україні у вигляді зброї
Embed
Матеуш Моравецький про цінність безпеки і союзів, і про надання Польщею допомоги Україні у вигляді зброї

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG