Росія та Білорусь розпочали військові навчання поблизу кордонів з Україною

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Під час десятиденних маневрів збройні сили двох країн відпрацюють завдання щодо відбиття гіпотетичної агресії країн Заходу та України проти Білорусі та Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави, повідомило Міноборони Росії.

Проведення навчань було схвалено президентом Росії Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком ще у грудні.

Кількість військовослужбовців та одиниць техніки, що беруть участь у навчаннях, не називалася. Відомо, що Росія відправила до Білорусі дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, зенітний ракетно-гарматний дивізіон «Панцир-С», багатоцільові винищувачі Су-35С та штурмовики Су-25СМ.

Масштабне перекидання в країну російських військ та техніки під приводом навчань викликало занепокоєння країн Заходу та України.

Російські війська концентруються неподалік білорусько-українського кордону. Захід побоюється, що Росія нарощує угруповання на цих територіях для подальшого вторгнення до України. Біля кордонів із Україною, за останніми оцінками, сконцентровано вже близько 120 тисяч російських військових. При цьому відстань від білоруського кордону до Києва менша, ніж від російського.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує безпрецедентними санкціями.

Росія заявляє, що не планує вторгнення в Україну, і звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу російських кордонів.

7 лютого на переговорах із президентом Франції Емманюелем Макроном у Москві Володимир Путін, як писала Financial Times, запевнив французького лідера, що Росія виведе війська з Білорусі після спільних навчань.

Українська влада визнає наявність загрози, але зауважує, що вона існує з 2014 року. У Києві за останні тижні неодноразово заявляли, що Україна не спостерігає зараз такої концентрації російських сил, яка б свідчила про близьке вторгнення.