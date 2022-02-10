Литва попросить США про постійну військову присутність – президент Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ця балтійська країна проситиме Сполучені Штати постійно розмістити американські війська в країні.

Звичайно, ми розмовлятимемо зі США, щоб переконатися, що ротаційні сили США будуть постійно перебувати в Литві. Це було б найкращим посиленням безпеки та стримування, яким НАТО може забезпечити не лише Литву, а й увесь регіон», – сказав Науседа на пресконференції 9 лютого.

З 2019 року Сполучені Штати здійснюють регулярні ротації кількістю приблизно по 500 солдатів одночасно в Литві, колишній радянській республіці, яка межує з російським ексклавом, Калінінградською областю. Інші союзники по НАТО також оголосили про плани збільшити кількість військ у Східній Європі та країнах Балтії на тлі зростання напруженості у відносинах із Москвою.

У звітах західної розвідки йдеться, що Росія розмістила близько 100 тисяч або й більше військовослужбовців біля кордонів України, що викликає занепокоєння через високу імовірність вторгнення. Москва заперечує наявність агресивних планів.