На конференції з безпеки у Мюнхені офіційної делегації РФ не буде – Захарова

Російська офіційна делегація цього року не братиме участі у Мюнхенській конференції, яка вважається найбільшим міжнародним форумом з питань безпеки.

Як повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова, Москва втратила інтерес до цього заходу.

«Ми змушені з жалем констатувати, що останніми роками конференція все більше трансформується у такий трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність та об’єктивність», – сказала Захарова.

7 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що президент Росії Володимир Путін не буде учасником Мюнхенської конференції.

Конференція пройде на тлі напруженості, пов’язаної з побоюваннями Заходу щодо можливості російського військового вторгнення в Україну. Москва такі плани заперечує.

Голова конференції Вольфганг Ішингер пропонував Володимиру Путіну викласти свою позицію учасникам форуму в режимі відеоконференції.

Мюнхенська конференція вважається найбільшим форумом з питань євроатлантичної безпеки. Торік через пандемію захід відбувся в онлайн-форматі. Цього року, попри хвилю штаму «омікрон», організатори вирішили повернутися до звичного режиму, заявивши про «колосальну потребу» особистих зустрічей політиків.

На форумі очікується участь 35 глав держав та урядів, близько 100 міністрів закордонних справ та оборони, а також віцепрезидентки США Камали Гарріс, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Зі США, крім Гарріс, прилетять держсекретар Ентоні Блінкен, а також 30 членів Конгресу.

Конференція з безпеки в Мюнхені відбудеться з 18 до 20 лютого.