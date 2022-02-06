Вторгнення Росії в Україну може розпочатися «будь-якого дня» – радник Байдена

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 6 лютого, що Росія може вторгнутися в Україну «будь-якого дня», і такий конфлікт матиме «величезну людську ціну». Заява Саллівана оприлюднена на наступний день після того, як агенція Reuters поширила дані неназваних високопосадовців США, що Росія зосередила біля українських кордонів близько 70% підрозділів, необхідних для повномасштабного вторгнення в Україну.

«Якщо розпочнеться війна, це матиме величезну людську ціну для України, але ми віримо, що, виходячи з наших приготувань і нашої відповіді, це матиме також стратегічну ціну і для Росії», – сказав Салліван, який узяв участь у трьох недільних шоу на провідних американських телеканалах.

Американські чиновники на умовах анонімності вказали на кілька показників, які свідчать, що російський лідер Володимир Путін має намір розпочати вторгнення в найближчі тижні, хоча розміри та масштаби агресії досі неочевидні. Вони наголосили, що дипломатичне рішення все ще залишається можливим, повідомляє AP.

Британське видання The Guardian цитує колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, який визнає, що ситуація виглядає «досить жахливою». «Росія могла б тепер захопити будь-яке місто в Україні. Але ми досі не бачимо 200 000 військових, необхідних для повномасштабного вторгнення», – додав він.

Водночас Загороднюк, який нині керує аналітичним Центром оборонних стратегій, сказав, що не вірить, що вторгнення Росії є неминучим.

Помічник президента України Михайло Подоляк також заявив у неділю, що шанси на дипломатичне розвʼязання кризи «істотно вищі», ніж на напад Росії.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання, додаткові підрозділи та техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.