Кулеба: Україна має потужну армію і готова до будь-якого розвитку подій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії.

«Не вірте апокаліптичним прогнозам. У різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його», ­ написав очільник українського зовнішньополітичного відомства у твітері.

Натомість радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив 6 лютого в інтервʼю телеканалу Fox News, що Росія може вторгнутися в Україну впродовж кількох днів або тижнів, але також сказав, що Москва може обрати дипломатичний шлях для врегулювання напруженості.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання, додаткові підрозділи та техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.