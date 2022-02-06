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У Києві відбулась акція іноземних активістів на підтримку України (фоторепортаж)

6 лютого у центрі Києва відбулася акція на підтримку України, яка протистоїть російській агресії та перебуває під загрозою нового вторгнення, пояснюють учасники.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання, додаткові підрозділи та техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції «International Unity March for Ukraine» («Міжнародний марш єдності за Україну») взяли участь іноземні активісти та іноземні журналісти.
Учасники зібралися у парку біля пам&rsquo;ятника Тарасу Шевченку та пройшлися ходою до майдану Незалежності
1 Учасники зібралися у парку біля пам’ятника Тарасу Шевченку та пройшлися ходою до майдану Незалежності
&laquo;Настав час міжнародній спільноті показати нашу солідарність перед подальшою російською агресією. Повна підтримка України&raquo;, &ndash; йдеться на сторінці організаторів акції у фейсбуці
2 «Настав час міжнародній спільноті показати нашу солідарність перед подальшою російською агресією. Повна підтримка України», – йдеться на сторінці організаторів акції у фейсбуці
3
Також організатори закликали учасників акції &laquo;принести свої національні прапори чи зробити плакат&raquo;
4 Також організатори закликали учасників акції «принести свої національні прапори чи зробити плакат»
Під час ходи лунали гасла &laquo;Слава Україні&raquo;, &laquo;Героям Слава&raquo; та інші
5 Під час ходи лунали гасла «Слава Україні», «Героям Слава» та інші
6
На майдані Незалежності учасники маршу заспівали гімн України
7 На майдані Незалежності учасники маршу заспівали гімн України
Загалом в акції взяли участь близько сотні іноземних активістів і журналістів
8 Загалом в акції взяли участь близько сотні іноземних активістів і журналістів
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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