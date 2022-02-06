6 лютого у центрі Києва відбулася акція на підтримку України, яка протистоїть російській агресії та перебуває під загрозою нового вторгнення, пояснюють учасники.



Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання, додаткові підрозділи та техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.



Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції «International Unity March for Ukraine» («Міжнародний марш єдності за Україну») взяли участь іноземні активісти та іноземні журналісти.