Канада відкликає другорядний персонал посольства в Україні – МЗС

Міністерство закордонних справ Канади на тлі інформації про можливе російське вторгнення вирішило відкликати другорядний персонал посольства в Україні.

«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим найвищим пріоритетом залишається безпека канадських громадян», – ідеться в повідомленні МЗС Канади.

Одночасно Канада вирішила посилити основний персонал дипмісії у Києві фахівцями, відповідальними за реформу сектору безпеки та впровадження демократичних реформ.

Державний департамент США 24 січня віддав розпорядження сім’ям дипломатів, які працюють в американському посольстві, залишити Україну через загрозу військових дій із боку Росії. З цієї причини дипломати рекомендували громадянам США відмовитися від поїздок до країни.

Велика Британія також вирішила вивезти з України частину співробітників посольства та членів їхніх сімей через «зростаючу загрозу з боку Росії». Залишити Україну сім’ям дипломатів запропонувала також Австралія і Німеччина.