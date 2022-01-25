«Віримо в Україну»: президент Американської торговельної палати про роботу бізнесу на тлі російської загрози

Зараз найбільші загрози для компаній – це кібератаки, сказав президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер у коментарі Радіо Свобода.

«Компанії зараз найбільше готуються до кібератак, налаштовують системи, звертають увагу співробітників на гігієну в плані кіберзахисту», – сказав Гундер.

За його словами, у закордонного бізнесу існує деяке занепокоєння на тлі повідомлень преси про можливе вторгнення Росії і рішення низки країн вивезти з України родичів дипломатів та окремих співробітників посольств.

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«Чим зараз займаються керівники американського і міжнародного бізнесу в Україні? Вони пояснюють своїм штабквартирам, що відбувається. Але загалом бізнес продовжує працювати. Бізнес загартований. Інколи бізнес може бути більш загартований, ніж деякі політики, тому хочемо працювати і далі розвиватися, і віримо в Україну», – підсумував голова Американської торговельної палати.

Національний банк 25 січня послабив офіційний курс гривні на 29 копійок – до 28 гривні 66 копійок за долар. Тим часом глобальні ринки цінних паперів показують різке падіння через побоювання інвесторів щодо можливого загострення російської агресії проти України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.