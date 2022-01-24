Питання захисту України об’єднує і республіканців, і демократів у Конгресі США – Кулеба

Попри значні розбіжності у поглядах між Республіканською і Демократичною партіями Сполучених Штатів, саме питання захисту України є однією із тем, котра «однозначно об’єднує», вважає Дмитро Кулеба. Про це міністр закордонних справ України заявив у ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«На цьому (минулому – ред.) тижні відбулася зустріч сенаторів з президентом України Володимиром Зеленським. І ми переконалися вкотре, що дуже багато питань американської політики роз’єднують демократів і республіканців, але питання України однозначно їх об’єднує. І це для нас головне», – наголосив міністр.

На запитання щодо поданих нещодавно на розгляд Конгресу США кількох законопроєктів для підтримки України та санкційного тиску на Росію міністр відповів, що наразі в Конгресі на розгляді три документи, які «так чи інакше присвячені темі захисту України».

«І однозначно, що якийсь законопроєкт буде ухвалений. Це питання зараз до Конгресу. Але ми не маємо жодних сумнівів щодо того, що результатом буде рішення. Зараз і республіканці, і демократи мають знайти просто рішення, що саме вони будуть голосувати».

Раніше, 18 січня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із двопартійною делегацією Конгресу США. Під час неї конгресмени наголосили на однозначній підтримці України та захисті її суверенітету.

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Яким саме буде обсяг наданої Україні допомоги, залежить, зокрема, від пакету санкцій та голосування за законопроєкти, подані до Конгресу США на підтримку України. Відповідний законопроєкт було спершу подано республіканцем Тедом Крузом. Відтак з’явився альтернативний до нього проєкт сенатора-демократа Роберта Менендеса, а також законопроєкт іншого республіканця Джима Бенкса. Усі три законопроєкти передбачають запровадження санкцій проти Росії та президента Володимира Путіна.

22 січня з’явилося повідомлення про ще один законопроєкт, внесений 21 січня Грегорі Міксом, главою комітету Палати представників США з міжнародних справ. Він близький за змістом до законопроєкту Менендеса. Усі санкційні пакети та законопроєкти спрямовані на стримування можливого повномасштабного наступу Росії, котра зосередила близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною.