Україна «вітає будь-яку допомогу в боротьбі з російським впливом» – Кулеба про санкції США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода прокоментував запровадження Сполученими Штатами санкцій проти чотирьох громадян України, серед яких – соратник Віктора Медведчука Тарас Козак.

Кулеба звернув увагу на те, що санкції накладені за дії, які, на думку Вашингтона, суперечать інтересам самих Сполучених Штатів.

«Це продовження тих санкцій, які були запроваджені раніше. Вони запроваджені проти громадян України, серед них є народні депутати, тому тут, як член уряду, я не можу дозволити собі висловити повну оцінку», – сказав він.

При цьому, за словами Кулеби, український уряд отримав рішення і аналізує його. Він зазначив, що Україна не втручається у внутрішню політику США.

«Якщо це робили якісь окремі громадяни, то вони опиняються в позиції віч-на-віч з американською державою у питанні своєї відповідальності. І, по-друге, ми завжди вітаємо будь-яку допомогу, яка сприяє боротьбі з російським впливом в Україні. Особливо за таких важких безпекових умов», – додав міністр.

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 20 січня запровадило санкції проти чотирьох осіб, громадян України, за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України».

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак та Олег Волошин, а також ексдепутати від «Партії регіонів» Володимир Олійник та Володимир Сівкович.