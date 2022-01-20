США запровадили санкції проти чотирьох українців, серед яких – соратник Медведчука

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, громадян України, за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України», повідомила у четвер пресслужба американського відомства.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак (соратник проросійського політика і кума президента Росії Віктора Медведчука – ред.) та Олег Волошин, а також ексдепутати від «Партії регіонів» Володимир Олійник та Володимир Сівкович.

«Особи, включені до списку сьогодні, діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), розвідувальної служби, що перебуває під санкціями Сполучених Штатів, та підтримують спрямовані Росією операції з впливу проти Сполучених Штатів та їхніх союзників й партнерів. Ці чотири людини відіграли різні ролі у глобальній кампанії впливу Росії щодо дестабілізації у суверенних країнах на підтримку політичних цілей Кремля. Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати кроки з допомогою таких дій і у партнерстві з українським урядом для виявлення, викриття та підриву дестабілізаційних зусиль Росії», – йдеться в повідомленні Мінфіну США.

У відомстві назвали рішення продовженням дій проти «розповсюджувачів російської дезінформації», які були вжиті США, зокрема, у квітні 2021 року.

Згідно з повідомленням, санкції передбачають блокування фінансової діяльності зазначених осіб у США, вся власність та інтереси у власності блокуються, як і блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать одному або декільком заблокованим особам на 50 і більше відсотків.

США періодично запроваджують санкції або розширюють список обмежень у відповідь на дестабілізаційні дії щодо США і їхніх союзників, зокрема проти Росії і пов’язаних з нею осіб. Серед причин введення санкцій – кампанії кібершпіонажу, втручання в американські вибори, агресія проти України тощо.