Тупицький назвав «шокуючою новиною» санкції США проти нього і дружини

Олександр Тупицький, який у суді оскаржує своє відсторонення з Конституційного суду, назвав «шокуючою новиною» запровадження санкцій проти нього і його дружини.

У коментарі LIGA.net ввечері 9 грудня Тупицький заперечив свою причетність до отримання хабаря.

«Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею», – сказав Тупицький. За його словами, інформація про заборону в’їзду до США, опублікована на сайті Державного департаменту, є «фейком», який «подають» з Офісу президента.

«Це спрямовано на Верховний суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення» за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про скасування указу Віктора Януковича, яким Тупицького призначили суддею КСУ.

Уряд США запровадив санкції проти Олександра Тупицького, який в оприлюдненому 9 грудня повідомленні Держдепартаменту названий «колишнім головою Конституційного суду України».

Підставою для запровадження санкцій названі «значні корупційні діяння, які включають отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі». Також під санкціями опинилася дружина судді Ольга Тупицька.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх. Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

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Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Касмініна.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.