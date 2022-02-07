У Канаді відбулися акції на підтримку України

Конгрес українців Канади (відділ Торонто) організував 6 лютого акцію протесту біля посольства Росії у Торонто, вимагаючи від країни-агресорки припинити військову ескалацію біля кордонів України із загрозою широкомасштабного вторгнення.

Канадські депутати різних рівнів, лідери українських організацій, представники латвійської, литовської, естонської, білоруської та інших громад Канади у своїх виступах наголошували на необхідності посилення санкцій проти Росії, збільшення канадської допомоги Україні та надання їй летального озброєння.



Як зазначив у своєму виступі Голова Світового конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод, сьогодні українська діаспора по цілому світі проводить акції на підтримку України, котрій загрожують агресивні дії Кремля. За його словами, організація провадить тісні міжнародні контакти із політиками, парламентарями, громадськими діячами у багатьох країнах, аби протидіяти агресивним намірам Путіна.

Як зазначив Радіо Свобода голова торонтівської організації КУК Петро Штурин, українські громади у неділю провели акції на підтримку України у 13 містах Канади. За його словами, Канада багато допомагає Україні, але Конгрес також вимагає від канадського уряду надати Україні летальну зброю, посилювати санкції проти Росії, запроваджувати санкції проти Путіна та його оточення.

Із цих питань, як наголошує пан Штурин, організація співпрацює з канадськими парламентарями, міністрами та політиками. Голова торонтівського Конгресу також підкреслив, що при КУКу створено комітет Stand with Ukraine (голова – Маркіян Швець), діяльність якого поширюється на усю Канаду і завданням якого є оперативна організація акцій і компаній на підтримку України, в тому числі робота із депутатами та політиками.

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Комітет також провадить компанії з метою припинення мовлення російських пропагандистських телеканалів у Канаді та на інтернет-платформах тощо.

«Ми повинні і будемо продовжувати нашу боротьбу на підтримку України» – наголосив Штурин.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання, додаткові підрозділи та техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.