Деякі з них пережили Боснійську війну 1990-х років, яка забрала понад 100 000 життів, і вони моляться, щоб Україна не зазнала «тягаря» великого конфлікту. (Джерело: Балканська редакція Радіо Свобода, Стюарт Ґрір)
Українська громада Боснії і Герцеговини молиться за мир на батьківщині предків – відео
Доки Росія збирає війська біля кордонів України, члени невеликої етнічної української громади Боснії і Герцеговини моляться за мир на батьківщині своїх предків. Українці прибули на територію сучасної Боснії і Герцеговини наприкінці 19 століття, і сьогодні громада нараховує близько 2300 членів.
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