Доки Росія збирає війська біля кордонів України, члени невеликої етнічної української громади Боснії і Герцеговини моляться за мир на батьківщині своїх предків. Українці прибули на територію сучасної Боснії і Герцеговини наприкінці 19 століття, і сьогодні громада нараховує близько 2300 членів.