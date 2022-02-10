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Українська громада Боснії і Герцеговини молиться за мир на батьківщині предків – відео

Українська громада Боснії і Герцеговини молиться за мир на батьківщині предків – відео
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Українська громада Боснії і Герцеговини молиться за мир на батьківщині предків – відео

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Доки Росія збирає війська біля кордонів України, члени невеликої етнічної української громади Боснії і Герцеговини моляться за мир на батьківщині своїх предків. Українці прибули на територію сучасної Боснії і Герцеговини наприкінці 19 століття, і сьогодні громада нараховує близько 2300 членів.

Деякі з них пережили Боснійську війну 1990-х років, яка забрала понад 100 000 життів, і вони моляться, щоб Україна не зазнала «тягаря» великого конфлікту. (Джерело: Балканська редакція Радіо Свобода, Стюарт Ґрір)

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