В Україні, ймовірно, загинув племінник заступника міністра оборони РФ

В Україні, за повідомленнями користувачів соцмереж і ЗМІ з Інгушетії, загинув племінник заступника міністра оборони Росії.

Йдеться про Адама Хамхоєва, родича Юнус-Бека Євкурова, заступника Сергія Шойгу і колишнього президента Інгушетії.

Про загибель Хамхоєва пише з посиланням на неназване джерело телеграм-канал Фортанга. За словами джерела каналу, це сталося в ніч із 20 на 21 травня. Адам Хамхоєв був командиром десантно-штурмової роти.

Видання The Magas Times повідомляє, що тіло Хамхоєва 22 травня привезуть для похорону в його рідне місто, Карабулак.

Міноборони Росії та влада Інгушетії офіційно не повідомляли про загибель Хамхоєва.

За підрахунками «Медіазони», у відкритих джерелах на даний момент опубліковано імена понад 2500 російських військових, які загинули в Україні. Міноборони РФ востаннє повідомляло про втрати в березні, називаючи вдвічі менші цифри. За твердженнями української сторони, кількість загиблих росіян наближається до 29 тисяч.

Незалежних даних про втрати РФ наразі немає.