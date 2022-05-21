Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Україні, ймовірно, загинув племінник заступника міністра оборони РФ

Юнус-Бек Євкуров, родич якого загинув, як повідомляють російські ЗМІ

В Україні, за повідомленнями користувачів соцмереж і ЗМІ з Інгушетії, загинув племінник заступника міністра оборони Росії.

Йдеться про Адама Хамхоєва, родича Юнус-Бека Євкурова, заступника Сергія Шойгу і колишнього президента Інгушетії.

Про загибель Хамхоєва пише з посиланням на неназване джерело телеграм-канал Фортанга. За словами джерела каналу, це сталося в ніч із 20 на 21 травня. Адам Хамхоєв був командиром десантно-штурмової роти.

Видання The Magas Times повідомляє, що тіло Хамхоєва 22 травня привезуть для похорону в його рідне місто, Карабулак.

Міноборони Росії та влада Інгушетії офіційно не повідомляли про загибель Хамхоєва.

За підрахунками «Медіазони», у відкритих джерелах на даний момент опубліковано імена понад 2500 російських військових, які загинули в Україні. Міноборони РФ востаннє повідомляло про втрати в березні, називаючи вдвічі менші цифри. За твердженнями української сторони, кількість загиблих росіян наближається до 29 тисяч.

Незалежних даних про втрати РФ наразі немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG