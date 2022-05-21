Війська РФ учора зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат впродовж минулої доби, 20 травня, війська РФ зазнали на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, у війні проти України Росія вже втратила 28850 своїх військових, зокрема 150 за останню добу.

Окрім того, ЗСУ знищили таку російську техніку:

1278 (+15 за минулу добу) танків,

3116 (+26) бойових броньованих машин,

596 артилерійських систем,

201 (+1) РСЗВ,

93 засобів ППО,

204 літаки,

169 (+1) гелікоптерів,

462 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня,

104 (+1) крилатих ракети,

13 кораблів /катерів,

2178 (+16) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

43 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ додають, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

Британська розвідка днями виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.

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