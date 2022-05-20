«Медіазона» проаналізувала публічні дані про загиблих в Україні військових РФ: п’ята частина – офіцери

Видання «Медіазона» і Російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Згідно з висновками журналістів, найчастіше гинули військовослужбовці з Дагестану, Бурятії та Волгоградської області Росії. Підрахунки «Медіазони» і Бі-Бі-Сі показують, що в цих регіонах середня зарплата нижча від медіанної по Росії. Жителів Москви і Санкт-Петербурга, де сумарно живе більше ніж 12 відсотків населення Росії, у зведеннях – три і 14 відповідно.

Серед проаналізованих повідомлень про смерть у 491 випадку йдеться про загибель офіцерів. Це – приблизно п’ята частина загальної кількості загиблих. Чверть із них – старший офіцерський склад – майори, підполковники і полковники.

Підтверджено випадки загибелі генерал-майора з 41-ої армії Андрія Суховецького і генерал-майора з 8-ої армії Володимира Фролова. Також відомо про загибель заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія.

Автори розслідування підкреслюють, що число 2622, ймовірно, не відображає реальний рівень втрат. Крім того, невідома кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон.

Міністерство оборони Росії на даний момент повідомляло про втрати лише двічі: 2 і 25 березня – і називало цифри в 498 і 1351 особу.

Міноборони України заявляє, що з початку масштабного вторгнення Росія втратила майже 29 тисяч людей.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

Британська розвідка днями виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.