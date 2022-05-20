Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини

Війська РФ вчора зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля. 

Найбільших втрат минулої доби війська РФ зазнали на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, у війні проти України Росія втратила 28700 своїх військових, зокрема 200 за останню добу.

Окрім того, ЗСУ знищили таку російську техніку:

  • 1263 (+9 за минулу добу) танків
  • 3090 (+27) бойових броньованих машин
  • 596 (+1) артилерійських систем
  • 200 (+1) РСЗВ
  • 93 засоби ППО
  • 204 (+1) літаки
  • 168 (+1) гелікоптерів
  • 460 (+5) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 103 крилаті ракети
  • 13 кораблів /катерів
  • 2162 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 43 одиниць спецтехніки

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити своє тактичне розміщення неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG