Війська РФ вчора зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат минулої доби війська РФ зазнали на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, у війні проти України Росія втратила 28700 своїх військових, зокрема 200 за останню добу.

Окрім того, ЗСУ знищили таку російську техніку:

1263 (+9 за минулу добу) танків

3090 (+27) бойових броньованих машин

596 (+1) артилерійських систем

200 (+1) РСЗВ

93 засоби ППО

204 (+1) літаки

168 (+1) гелікоптерів

460 (+5) БПЛА оперативно-тактичного рівня

103 крилаті ракети

13 кораблів /катерів

2162 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

43 одиниць спецтехніки

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити своє тактичне розміщення неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.