Війська РФ вчора зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат минулої доби війська РФ зазнали на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, у війні проти України Росія втратила 28700 своїх військових, зокрема 200 за останню добу.
Окрім того, ЗСУ знищили таку російську техніку:
- 1263 (+9 за минулу добу) танків
- 3090 (+27) бойових броньованих машин
- 596 (+1) артилерійських систем
- 200 (+1) РСЗВ
- 93 засоби ППО
- 204 (+1) літаки
- 168 (+1) гелікоптерів
- 460 (+5) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 103 крилаті ракети
- 13 кораблів /катерів
- 2162 (+5) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 43 одиниць спецтехніки
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити своє тактичне розміщення неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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