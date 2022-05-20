Війська РФ ведуть наступ біля Лисичанська і Сєверодонецька – Генштаб ЗСУ

Російські війська ведуть наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк, повідомляє у ранковому зведенні 20 травня Генеральний штаб ЗСУ.
За цими даними, на Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення – завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.
На Сєверодонецькому напрямку російські війська вели штурмові дії в напрямку Сєвєродонецька, успіху не мали, зазнали втрат і змушені були відступити. Ведуть бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
У Генштабі інформують, що на Лиманському напрямку противник здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закітне, а на за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе – зазнав втрат і відступив.
«На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії та мінометів окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля», – йдеться у повідомленні.
На Курахівському напрямку російські війська з артилерії масовано обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема й із реактивних систем залпового вогню. Вели наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки, без успіху.
Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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