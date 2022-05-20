Війська РФ ведуть наступ біля Лисичанська і Сєверодонецька – Генштаб ЗСУ

Російські війська ведуть наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк, повідомляє у ранковому зведенні 20 травня Генеральний штаб ЗСУ.



За цими даними, на Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення – завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.



На Сєверодонецькому напрямку російські війська вели штурмові дії в напрямку Сєвєродонецька, успіху не мали, зазнали втрат і змушені були відступити. Ведуть бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.



У Генштабі інформують, що на Лиманському напрямку противник здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закітне, а на за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії в районі населеного пункту Веселе – зазнав втрат і відступив.

«На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії та мінометів окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля», – йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку російські війська з артилерії масовано обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема й із реактивних систем залпового вогню. Вели наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки, без успіху.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.