ISW: Росія зосередиться на взятті під контроль Луганської області

Російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області – такою є оцінка фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW).

В опублікованій 15 травня доповіді ISW йдеться про те, що найближчим часом пріоритетним завданням для російських військ стане захоплення міста Сєвєродонецьк.

«Російські сили продовжують скоординовані зусилля із захоплення Сєверодонецька з півночі й півдня, що може призвести до меншого оточення українських військ, ніж передбачалося спочатку», – стверджують експерти.

Вранці 16 травня в ефірі Радіо Свобода схожий прогноз зробив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він нагадав, що російські підрозділи зазнали великих втрат поблизу селища Білогорівка, коли намагалися переправитися через Сіверський Донець.

Бої останніми днями йдуть на підступах до Сєвєродонецька – міста з довоєнним населенням у понад 100 тисяч людей. Українські військові напередодні опублікували відео підриву мостів, які ведуть у місто від зайнятого російськими військами міста Рубіжне. Саме місто і сусідній Лисичанськ страждають від обстрілів.

Сєвєродонецьк розташований на східному березі річки Сіверський Донець. Останніми днями російські війська намагалися форсувати річку в районі Білогорівки, на північний захід від Лисичанська. Успіх цього маневру поставив би українські війська у двох містах перед загрозою оточення.

Однак, судячи з численних повідомлень, російські війська зазнали невдачі і великих втрат. The New York Times зазначає, що навіть російські прокремлівські блогери і журналісти різко критикують командування після цієї операції. Міноборони Росії ситуацію не коментувало.

З кінця березня російські війська вели наступ із півночі – з Харківської області, і з півдня, із Запорізької, прагнучи оточити велике угруповання українських військ у Донецькій і Луганській областях. Проте зараз цей наступ фактично зупинився.

За оцінкою ISW, замкнути кільце оточення наявними силами навряд чи можливо. На думку аналітиків, у російської армії фактично закінчилися боєздатні резервісти. Раніше британська розвідка виступила із твердженням, що наступ Росії на Донбасі «втратив темп і значно відстав від графіка».

«Попри незначні початкові досягнення, Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження. Наразі Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила в лютому», – йшлося в повідомленні розвідки.

90 відсотків області, за словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, наразі перебуває під контролем Росії.