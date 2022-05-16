Голова Луганської ОВА спрогнозував подальші плани Росії

Російські війська зосередяться на захоплені Сєвєродонецька і решти Луганської області – такий прогноз голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай висловив в ефірі Радіо Свобода.

«Апетити в окупантів зменшуються з кожним днем, тому що вони не можуть просунутися, зазнають поразок поблизу Білогорівки і на інших напрямках. Тому вони зосередять всі свої зусилля на тому, щоб захопити решту Луганської області, перерізати бахмутську трасу і захопити Сєвєродонецьк як обласний центр», – сказав Сергій Гайдай.

Він нагадав, що російські підрозділи зазнали великих втрат поблизу селища Білогорівка, коли намагалися переправитися через Сіверський Донець.

У цьому разі загарбники могли оточити українські війська, які перебувають у Лисичанську і Сєвєродонецьку.

«Російські війська декілька разів намагалися робити переправу, кожний раз наші війська розбивали цю переправу. Більше ніж 70 одиниць техніки знищено і десь два батальйони знищено ворожих солдат», – розповів голова Луганської ОВА.

Цю поразку Росії Гайдай порівняв зі знищенням флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера «Москва».

10 травня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг досягнути жодної із основних цілей у повномасштабній війні проти України.



«Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір «Азовсталі» триває», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Президент США Джо Байден 9 травня заявив, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України. «Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

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