Донбас: за добу російські війська обстріляли близько 50 населених пунктів, ЗСУ відбили 14 атак – штаб

Російські війська продовжують обстріли населених пунктів на Донбасі, повідомляє штаб угруповання Об’єднаних сил у зведенні 19 травня.
«Окупанти обстріляли близько 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 40 цивільних об’єктів з них: 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід», – йдеться в зведенні.
Внаслідок обстрілів, за даними штабу, загинуло щонайменше вісім мирних мешканців, ще дев’ять отримали поранення. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв раніше, що в Сєвєродонецьку за день через російські обстріли загинули 12 людей, понад 40 поранені.
«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої», – підсумовують у штабі.
За даними угруповання Об’єднаних сил, протягом доби російські військові втратили:
- вісім танків
- 14 одиниць бойової броньованої техніки
- шість одиниць автомобільної техніки
- один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10»
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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