У Сєвєродонецьку через російські обстріли 12 людей загинули, понад 40 поранені – ОВА

У Сєвєродонецьку Луганської області за день через російські обстріли загинули 12 людей, понад 40 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російські військові від ранку хаотично обстрілювали місто з важкого озброєння.

«Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо. Зараз маємо 12 вбитих та більше ніж 40 сєвєродончан, які зазнали поранення, їм надають медичну допомогу», – написав Гайдай у телеграмі.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що на даний час російські війська ведуть активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Курахівському напрямках, «основні зусилля зосереджують на веденні наступу з метою розсічення та оточення підрозділів угруповання Об’єднаних сил у районах Лисичанська та Сєвєродонецька».

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.