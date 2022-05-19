Їжа – на багатті, душ – біля під’їзду: Гайдай розповів про життя Луганщини під обстрілами

Через руйнування життєво важливих комунікацій внаслідок обстрілів армією РФ жителі Луганщини вимушені облаштовувати побут в екстремальних умовах, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Газ на сьогодні частково є лише в трьох населених пунктах.

Їжу готують на багатті. Централізованого водопостачання немає близько місяця. У містах люди облаштували на вулиці душі біля під’їздів. Воду підвозять ДСНС. Стаціонарні ємності встановлені в містах області. Села живуть за рахунок криниць», – розповів він.

Окрім того, через постійні обстріли на Луганщині, за словами Гайдая, нині майже відсутній мобільний зв’язок.

«Рятують лише генератори і Starlink в гумштабах», – зазначив він.

18 травня армія РФ знеструмила на Луганщині останню електропідстанцію, тож область залишилася без світла.

Наразі, за даними місцевої влади, на Луганщині продовжує залишатися близько 50 тисяч жителів.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.