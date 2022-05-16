Російські війська зазнали втрат на Сєвєродонецькому напрямку та під Гірським – Генштаб

Російські війська продовжують концентрувати наступальні дії в Східній операційній зоні, в основному – на Донецькому напрямку, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Зокрема, за даними командування, загарбники вели бої на Сєвєродонецькому напрямку, в районі селища Борівське, що на Луганщині, де зазнали втрат. Також бойові дії тривають за Бахмутському напрямку, в районах Тошківки та Пилипчатиного.
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«В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли», – повідомляє Генштаб.
Крім того, командування звітує про знищення «значного запасу боєприпасів» російських військ, який зберігався на складах в Ізюмі. Крім того, за зведенням, українські Сили оборони вразили російський польовий склад боєприпасів в районі селища Давидів Брід на Херсонщині.
Ситуація щодо інших напрямків:
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін
- Слобожанський напрямок: російські війська посилюють свої угруповання підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони
- Харківський напрямок: основні зусилля Росії зосереджуються на утриманні займаних позицій, загарбники намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мали
- на Слов’янському напрямку російські війська здійснюють доукомплектування та поповнення втрат, намагаються відновити наступ
- Донецький напрямок – російська армія обстрілювала підрозділи ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації
- на Лиманському напрямку фіксуються наступальні дії російських військ у районі Шандриголового. У напрямку Лиману російська армія, «за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ»
- Авдіївський напрямок: в напрямку селища Суха Балка російські війська здійснили обстріли окремих позицій Сил оборони касетними боєприпасами
- Курахівський напрямок: російські війська безуспішно наступали в районі Марʼїнки та Новомихайлівки
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не фіксували. Російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Времівки, Новосілки, Малої Токмачки та Новоандріївки, завдали авіаційний удар по Малиновці
- на Південнобузькому напрямку командування фіксує обстріли цивільної інфраструктури із ствольної артилерії та мінометів у районах Олександрівки, Шевченкового та Нововоронцовки
«У Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари», – повідомляє Генштаб.
Ситуація в сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї, за даними українського командування, суттєво не змінюється. Особовий склад тамтешніх російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. Генштаб не виключає російських провокацій в цьому регіоні.
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