Російські війська зазнали втрат на Сєвєродонецькому напрямку та під Гірським – Генштаб

Російські війська продовжують концентрувати наступальні дії в Східній операційній зоні, в основному – на Донецькому напрямку, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, за даними командування, загарбники вели бої на Сєвєродонецькому напрямку, в районі селища Борівське, що на Луганщині, де зазнали втрат. Також бойові дії тривають за Бахмутському напрямку, в районах Тошківки та Пилипчатиного.

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«В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли», – повідомляє Генштаб.

Крім того, командування звітує про знищення «значного запасу боєприпасів» російських військ, який зберігався на складах в Ізюмі. Крім того, за зведенням, українські Сили оборони вразили російський польовий склад боєприпасів в районі селища Давидів Брід на Херсонщині.

Ситуація щодо інших напрямків:

на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін

ситуація без суттєвих змін Слобожанський напрямок : російські війська посилюють свої угруповання підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони

: російські війська посилюють свої угруповання підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони Харківський напрямок : основні зусилля Росії зосереджуються на утриманні займаних позицій, загарбники намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мали

: основні зусилля Росії зосереджуються на утриманні займаних позицій, загарбники намагалися вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мали на Слов’янському напрямку російські війська здійснюють доукомплектування та поповнення втрат, намагаються відновити наступ

російські війська здійснюють доукомплектування та поповнення втрат, намагаються відновити наступ Донецький напрямок – російська армія обстрілювала підрозділи ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації

– російська армія обстрілювала підрозділи ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації на Лиманському напрямку фіксуються наступальні дії російських військ у районі Шандриголового. У напрямку Лиману російська армія, «за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ»

фіксуються наступальні дії російських військ у районі Шандриголового. У напрямку Лиману російська армія, «за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ» Авдіївський напрямок : в напрямку селища Суха Балка російські війська здійснили обстріли окремих позицій Сил оборони касетними боєприпасами

: в напрямку селища Суха Балка російські війська здійснили обстріли окремих позицій Сил оборони касетними боєприпасами Курахівський напрямок : російські війська безуспішно наступали в районі Марʼїнки та Новомихайлівки

: російські війська безуспішно наступали в районі Марʼїнки та Новомихайлівки на Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не фіксували. Російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Времівки, Новосілки, Малої Токмачки та Новоандріївки, завдали авіаційний удар по Малиновці

активних бойових дій не фіксували. Російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Времівки, Новосілки, Малої Токмачки та Новоандріївки, завдали авіаційний удар по Малиновці на Південнобузькому напрямку командування фіксує обстріли цивільної інфраструктури із ствольної артилерії та мінометів у районах Олександрівки, Шевченкового та Нововоронцовки

«У Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари», – повідомляє Генштаб.

Ситуація в сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї, за даними українського командування, суттєво не змінюється. Особовий склад тамтешніх російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. Генштаб не виключає російських провокацій в цьому регіоні.