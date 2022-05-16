Російська армія обстріляла Сєвєродонецьк: пошкоджена лікарня, щонайменше 10 загиблих – Гайдай

Армія Росії 16 травня обстріляла Северодонецьк, внаслідок чого пошкоджена лікарня та є щонайменше 10 загиблих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні. Влучили також в науково-виробниче підприємство. Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли», – зазначив Гайдай.

Протягом 15 травня російські військові обстріляли десятки населених пунктів Донеччини і Луганщини, внаслідок чого вже є семеро загиблих та 25 поранених.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.