Війська РФ за добу обстріляли десятки населених пунктів Донеччини і Луганщини: 7 загиблих, 25 поранених – НПУ

Національна поліція Луганської області повідомляє 16 травня, у 82-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що впродовж минулої доби російські війська 29 разів обстріляли підконтрольну українським військам територію області. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула та 13 місцевих жителів отримали поранення, серед них – неповнолітня дитина, вказують правоохоронці.

«Під масовані артилерійські обстріли потрапили міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ, Попасна, Гірське, Золоте, с. Білогорівка Комишуваха, Тошківка, Новозванівка, Троїцьке (11 населених пунктів області – ред.). Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, ліцей, загальноосвітня школа. Окупанти з мінометів обстріляли лікарню м. Сєвєродонецьк», – йдеться у повідомленні.

У НПУ Луганщини додали, що за кожним фактом обстрілів слідчими були порушені кримінальні провадження за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни». Крім того, наголошують: поліція збирає докази воєнних злочинів.

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 16 травня у телеграмі повідомив, що «Луганщина втратила 267 своїх синів і доньок».

Національна поліція Донецької області 16 травня повідомляє, що російські війська впродовж минулої доби обстріляли 10 населених пунктів області: застосовували авіабомби, ракети «повітря-земля» та реактивні системи «Град» і «Смерч». Наразі, за даними правоохоронців, відомо про шістьох загиблих мирних жителів та 12 поранених.

«Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури. Упродовж минулої доби російські війська завдали удару по таких населених пунктах – Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч», а також ракетами», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці Донеччині додають, що «воєнні злочини РФ задокументовано». Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вранці 16 травня у телеграмі повідомив, що від початку вторгнення Росії в Україну, що триває від 24 лютого, внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 366 мирних людей. Наразі, додав він, невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3573 і поранення 3816 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.

А от фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.