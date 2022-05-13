За добу в ООН підтвердили загибель 32 цивільних внаслідок російської агресії в Україні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини оновило дані щодо жертв та постраждалих внаслідок російської агресії в Україні за період від 24 лютого по 12 травня.

Управління задокументувало 3 573 смертей та 3 816 поранень мирних мешканців порівняно з 3 541 загиблим та 3 785 пораненими за даними на кінець доби 11 травня.

Зокрема, в Донецькій та Луганській областях, за офіційними даними ООН, загинули 1 919 цивільних, із них 1 802 – на території, яка контролюється урядом України.

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При цьому ООН припускає, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), і Попасна (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – зазначають в Управлінні.

Тим часом, Агентство ООН у справах біженців 12 травня повідомило, що понад 6 мільйонів людей залишили Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.