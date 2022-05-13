5 поранених, пожежі, пошкодження 10 багатоповерхівок – мер Миколаєва про нічні обстріли

Унаслідок нічних обстрілів у Миколаєві поранені п‘ятеро людей, пошкоджені п‘ять об‘єктів міської інфраструктури та більше 10 житлових багатоповерхових будинків, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

Він зауважив, що у різних районах міста через потрапляння боєприпасів та уламків виникали пожежі.

За його словами, на місцях обстрілів цілий день працюють комунальники – роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна.



Сєнкевич інформує, що в об'єктів інфраструктури переважно пошкоджені вікна та покрівлі. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі.



Також під обстріли потрапили дві системи очищення води та ємності для води, додав він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 11 травня підтвердити загибель 3541 і поранення 3785 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.