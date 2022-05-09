З Маріуполя за підтримки ООН евакуювали понад 600 цивільних – Ґутерріш

Після останньої операції безпечного проходу, координованої Організацією Об’єднаних Націй і Міжнародним комітетом Червоного Хреста, кількість цивільних жителів, евакуйованих із металургійного комбінату «Азовсталь» й інших районів Маріуполя, зросла до понад 600 осіб, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

«Я вітаю прибуття нової групи з більш ніж 170 цивільних осіб, евакуйованих з металургійного заводу «Азовсталь» та інших районів Маріуполя в рамках операції з безпечного проходу, що успішно координується ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста», – йдеться в заяві генсекретаря, оприлюдненій 8 травня.

Він уточнив, що ця група евакуйованих прибула до Запоріжжя 8 травня.

Ґутерріш подякував усім учасникам цієї операції, зокрема, керівникам у Києві та Москві за «забезпечення необхідних гуманітарних пауз». «Я вітаю рішучість і мужність співробітників ООН і МКЧХ на місцях», – сказав генсекретар.

«Закликаю сторони конфлікту не шкодувати зусиль для гарантування безпечного проходу всім охочим виїхати», – наголосив Ґутерріш.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 7 травня повідомила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з «Азовсталі» евакуювали. Водночас представники полку «Азов» 8 травня повідомили, що цивільні можуть лишатися під завалами, які немає можливості розібрати.

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На «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

Президент Володимир Зеленський 8 травня заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Таким чином Зеленський відповів на питання журналістів щодо закликів захисників заводу «Азовсталь» до евакуації.

«Заблокований Маріуполь страждає щоденно… Розблокувати воєнним шляхом, як просять наші військові, неможливо. Це неможливо на сьогодні. І ми про це говорили відкрито. В України немає такої важкої зброї, щоб розблокувати військовим шляхом Маріуполь. Це не думки, це висновки керівництва нашої армії», – заявив голова держави.

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Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Росія міняє військових, тільки якщо вони полонені, на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує… Ми розуміємо, що дуже складно, але маємо те, що маємо. Ми повернемо всі території, коли буде така можливість», – додав Зеленський.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.