Генштаб ЗСУ: Росія зосереджує основні зусилля на Донецькому напрямку

Російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку, повідомили вранці 16 травня, у 82-гу добу протистояння масштабному російському вторгненню, в Генеральному штабі Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції», – йдеться в повідомленні.

На Сєвєродонецькому й Новопавлівському напрямках, за даними Генштабу, сили РФ активних бойових дій не вели, «намагалися здійснювати вогневе ураження підрозділів» українських військ.

«У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», – йдеться у зведенні.

На Слов’янському напрямку активних бойових дій військові РФ не проводили, здійснюючи «доукомплектування та поповнення втрат».

«Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА «Орлан-10», – заявили у командуванні.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку Росія намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків і запобігти їхньому виходу до державного кордону України.

«Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм. Російська авіація здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України», – додали в Генштабі.

На Сіверському напрямку сили РФ посилили контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях Росії та проводять демонстраційні дії «з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку і не допущення їх перекидання до Східної операційної зони».

«На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється», – йдеться в повідомленні.