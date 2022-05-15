На Донбасі українські військові відбили 17 атак армії РФ за день і понад 90 – за тиждень

Угруповання Об’єднаних сил за підсумками дня, що минає, повідомляє: на Донецькому і Луганському напрямках війська РФ обстріляли 23 населені пункти, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 3 танки; 1 артилерійську систему; 6 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10»», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що за тиждень військовослужбовці відбили 93 російські атаки.

«Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів», – підсумовують у штабі.

Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що втрати особового складу російських військ з 24 лютого сягнули 27 400.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.