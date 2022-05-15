Російська армія втратила в Україні 200 військових за добу – дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російської армії на ранок 15 травня.

За його даними, втрати особового складу російських військ сягнули 27 400, з них 200 людей загинули протягом останньої доби.

Генштаб також наводить такі дані щодо знищеної російської техніки:

танки ‒ 1220 (два за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 2 958 (плюс 24 за добу)

артилерійські системи – 555 (плюс чотири)

реактивні системи залпового вогню – 195

засоби протиповітряної оборони – 89 (плюс один)

літаків – 200

гелікоптерів – 164 (плюс один)

безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 416 (плюс п’ять)

крилаті ракети – 95

кораблі/катери – 13

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 087 (плюс 28 одиниць)

спеціальна техніка – 42

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках», – прокоментував Генштаб.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.