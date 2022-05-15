Російська армія втратила в Україні 200 військових за добу – дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російської армії на ранок 15 травня.
За його даними, втрати особового складу російських військ сягнули 27 400, з них 200 людей загинули протягом останньої доби.
Генштаб також наводить такі дані щодо знищеної російської техніки:
- танки ‒ 1220 (два за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 2 958 (плюс 24 за добу)
- артилерійські системи – 555 (плюс чотири)
- реактивні системи залпового вогню – 195
- засоби протиповітряної оборони – 89 (плюс один)
- літаків – 200
- гелікоптерів – 164 (плюс один)
- безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 416 (плюс п’ять)
- крилаті ракети – 95
- кораблі/катери – 13
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 087 (плюс 28 одиниць)
- спеціальна техніка – 42
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках», – прокоментував Генштаб.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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