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Російська армія втратила в Україні 200 військових за добу – дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, втрати особового складу російських військ сягнули 27 400 людей. На фото: нашивки, знайдені на тілі російського солдата, ексгумованого в селі Завалівка на захід від Києва

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російської армії на ранок 15 травня.

За його даними, втрати особового складу російських військ сягнули 27 400, з них 200 людей загинули протягом останньої доби.

Генштаб також наводить такі дані щодо знищеної російської техніки:

  • танки ‒ 1220 (два за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 2 958 (плюс 24 за добу)
  • артилерійські системи – 555 (плюс чотири)
  • реактивні системи залпового вогню – 195
  • засоби протиповітряної оборони – 89 (плюс один)
  • літаків – 200
  • гелікоптерів – 164 (плюс один)
  • безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 416 (плюс п’ять)
  • крилаті ракети – 95
  • кораблі/катери – 13
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 087 (плюс 28 одиниць)
  • спеціальна техніка – 42

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках», – прокоментував Генштаб.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Читайте також: Росія не може прорвати оборону українських військ на Слов’янському напрямку – зведення Генштабу

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

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