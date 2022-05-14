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На Луганщині готуються до двох «великих наступів» військ РФ – Гайдай

Сєвєродонецьк після російських обстрілів, 16 квітня 2022 року

На Луганщині готуються до двох «великих наступів» російських військ, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен «для галочки», дорога – аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто оточити її», – написав він у телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові зосереджені на підготовці до наступу у напрямках Сєверодонецька, Соледара та Бахмута, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.

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