На Луганщині готуються до двох «великих наступів» військ РФ – Гайдай

На Луганщині готуються до двох «великих наступів» російських військ, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен «для галочки», дорога – аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто оточити її», – написав він у телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові зосереджені на підготовці до наступу у напрямках Сєверодонецька, Соледара та Бахмута, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.