На Донеччині в неділю троє людей загинули, 13 поранені через обстріли військ РФ – Кириленко

Упродовж неділі в результаті обстрілів російськими військами населених пунктів Донецької області загинуло троє мирних жителів, 13 людей поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 15 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранення. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільни загиблих раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі. Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана 3 цивільним, які були поранені на Луганщині», – повідомив голова Донецької ОВА в Telegram.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними угруповання Об’єднаних сил, упродовж дня армія РФ обстріляла 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши і пошкодивши 32 житлові будинки.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.