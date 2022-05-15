Обстріл евакуаційного авто і двоє загиблих під завалами будинку – Гайдай про ситуацію в Сєвєродонецьку

У результаті обстрілів військами РФ Сєвєродонецька Луганської області двоє людей загинули, їхні тіла знайдені під завалами житлового будинку, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Двоє загиблих у старому районі Сєверодонецька. Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріл тривав і сьогодні, тому загиблих виявили лише зараз. Було влучено в житловий будинок», – повідомив Гайдай.

Напередодні через обстріли Сєвєродонецька поранень зазнали 9 мирних жителів.

Також Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні поліція вивезла із Сєвєродонецька 10 людей, але авто потрапило під обстріл російських військ.

«Сьогодні з Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей, авто потрапило під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкодження у вигляді посічених осколками коліс патрульні ліквідували на місці та продовжили шлях в безпеку», – повідомив голова Луганської ОВА.

Він також заявив, що російські загарбники обстріляли один із корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок чого сталася пожежа. Раніше, каже посадовець, тут було 300 ліжок для пацієнтів, а тепер залишилося лише 100.

За даними Луганської ОВА, у Сєвєродонецьку досі перебувають 10 тисяч людей та ще 5 тисяч – в навколишніх селах.