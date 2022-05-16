Газу на Луганщині залишилося на 2 місяці – Гайдай

Запасів газу на Луганщині залишилося на два місяці, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у магістральних трубах. Наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області», – зазначив він.

За словами Гайдая, на території окупованої Луганщини – у Новопскові – зафіксовано, «що росіяни крадуть газ».

8 травня російські війська вкотре обстріляли НПЗ у Лисичанську.

10 травня через обстріл армією РФ було пошкоджено магістральний газопровід у Сєвєродонецьку і місто залишилось без газопостачання.

Протягом 15 травня російські військові обстріляли десятки населених пунктів Донеччини і Луганщини, внаслідок чого вже є 7 загиблих та 25 поранених.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.