На Луганщині через російські атаки минулої доби загинули 4 людей, ще 4 поранені – Гайдай

На Луганщині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинули четверо людей, ще четверо поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, найбільших пошкоджень зазнав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади, в якій російські війська активно застосовували авіацію.

«Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста», – написав Гайдай у телеграмі.



За його даними, через обстріли постраждали три жителя Сєвєродонецька – осколкові поранення та контузія, у Лисичанську жінка втратила руку.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.