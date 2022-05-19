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На Луганщині через російські атаки минулої доби загинули 4 людей, ще 4 поранені – Гайдай

Сєвєродонецьк після російських обстрілів, 16 квітня 2022 року

На Луганщині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинули четверо людей, ще четверо поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, найбільших пошкоджень зазнав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади, в якій російські війська активно застосовували авіацію.

«Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста», – написав Гайдай у телеграмі.


За його даними, через обстріли постраждали три жителя Сєвєродонецька – осколкові поранення та контузія, у Лисичанську жінка втратила руку.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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