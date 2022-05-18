Армія РФ знеструмила на Луганщині останню електропідстанцію – Гайдай

Армія Росії знеструмила на Луганщині останню електропідстанцію. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій», – зазначив він.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.