4 загиблих, дитина в лікарні, обстріляний «Азот» – Гайдай про наслідки атак військ РФ на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє про четверо загиблих на Луганщині.

«Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній», – написав він у телеграмі.

За його даними, зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка після обстрілу військами РФ 16 травня отримала травму нирок.

Крім того, вчора осколкове поранення отримав житель Сєвєродонецька.

Сергій Гайдай повідомив, що російські військові 17 травня знову обстріляли хімічний завод «Азот» у Сєвєродонецьку. Загалом 15 артилерійських атак зазнав обласний центр. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.