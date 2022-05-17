Російська армія знову обстріляла лікарню у Сєвєродонецьку – поліція

Російська армія знову обстріляла лікарню у Сєвєродонецьку. Про це повідомляє Національна поліція України.

«У Сєвєродонецьку тривають масовані артилерійські обстріли, у тому числі з танків. Під артилерійський обстріл потрапила лікарня міста Сєвєродонецьк. Будівля майже повністю зруйнована. Кількість постраждалих та жертв наразі встановлюється», – зазначають правоохоронці.

За даними поліції, наразі лікарня надає лише екстрену допомогу.

16 травня російська армія також завдала обстрілів по лікарні у Сєвєродонецьку.

Вранці 16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосереджуючи на Донецькому напрямку.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.