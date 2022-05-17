Евакуаційний автобус з Лисичанська та Сєвєродонецька потрапив під обстріл «Градів» – Гайдай

Евакуаційний автобус, що вивозив мешканців Лисичанська та Северодонецька, потрапив під обстріл «Градів». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Патрульні поліцейські забрали з Сєвєродонецька та Лисичанська 36 людей. Біля нафтопереробного заводу та в районі Володимирівки автобус потрапив під обстріл. «Град» лягав майже по трасі. Всі живі. Проскочили. Броньована вантажівка працює. Всі вже в безпеці», – зазначив Гайдай.

Загалом, за його словами, 17 травня на Луганщині евакуйовано 76 людей.

Армія Росії 16 травня обстріляла Сєвєродонецьк, внаслідок чого пошкоджена лікарня, загинули щонайменше 10 людей.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.