Війська РФ знову обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку – Гайдай

Російські війська вранці знову обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Зранку вогонь артилерії ворог знов спрямував на Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню, де тепер пошкоджено ще два корпуси. Зафіксоване влучання в будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання «Імпульс», відомого своїми розробками на увесь світ. Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську», – написав він утелеграмі.

Армія Росії 16 травня обстріляла Сєвєродонецьк, внаслідок чого пошкоджена лікарня, загинули щонайменше 10 людей.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.