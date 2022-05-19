РФ намагається забезпечити собі «інформаційне алібі» і готує провокації на Донеччині – РНБО

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони попереджає про ймовірні провокації Росії на Донеччині.

«Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони рф повідомляє про провокації за «бучанським сценарієм», що нібито «готує українська влада за підтримки західних кураторів. Кремлівські медіа дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові «перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками» та на камеру «будуть розстрілювати» мешканців Костянтинівки», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбук.

У РНБО зауважують, що російська пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення.



«Мета «попереджувальних» повідомлень кремлівських ЗМІ – спроба забезпечити «інформаційне алібі» та «підготувати» населення рф та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами», – пояснюють у відомстві.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля вони зосереджують на Донецькому напрямку.

На Донеччині не припиняються обстріли цивільної інфраструктури. Сьогодні вже повідомлялось про черговий авіаудар по Бахмуту.